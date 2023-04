Nucleare | Greenpeace espone un tirannosauro davanti alla Porta di Brandeburgo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV2000it : RT @TV2000it: Transizione verde, #Germania dice addio al #nucleare #14aprile #Energia #Clima #ClimateEmergency #Ambiente #Tv2000 @tg2000it… - LuciaDiMartin18 : RT @TV2000it: Transizione verde, #Germania dice addio al #nucleare #14aprile #Energia #Clima #ClimateEmergency #Ambiente #Tv2000 @tg2000it… - TV2000it : Transizione verde, #Germania dice addio al #nucleare #14aprile #Energia #Clima #ClimateEmergency #Ambiente #Tv2000… - Franc_Carbone94 : @andrummer98 @Greenpeace_ITA A loro non frega un cazzo dato che sono da sempre contro il nucleare. Non importa nemm… - Simone_fkt : @fcancellato Guarda sicuramente è diffusissimo. Greenpeace è il numero uno dei negazionisti del clima, dato che sono anti energia nucleare. -

Attivisti difesteggiano la fine dell'energia prodotta da centrali nucleari in Germania con un'enorme ...in posa di vittoria con una spada e uno scudo su cui e' scritto "energiaNo ...Con questocelebra il giorno dello spegnimento degli impianti nucleari in ...Otto organizzazioni dihanno avviato oggi una causa presso la Corte di giustizia europea contro la Commissione per l'inclusione del gas fossile e dell'energiain un atto giuridico ...

Energia nucleare. Greenpeace uccide simbolicamente un dinosauro a Berlino RaiNews

"È stato nullo l’effetto dell'estensione del ciclo di vita delle centrali nucleari tedesche". Lo dice uno studio in corso commissionato da Greenpeace. Dire addio alla tecnologia ad alto rischio è faci ...Con i cartelli "Sconfitta l'energia nucleare in Germania" e "Progresso" gli attivisti di Greenpeace celebrano il giorno dello spegnimento delle tre centrali nucleari del Paese.