Notte tranquilla per Berlusconi, Zangrillo rassicura i giornalisti prima di lasciare il San Raffaele (Di sabato 15 aprile 2023) Notte tranquilla, situazione sotto controllo per Silvio Berlusconi. A rassicurare sulle condizioni di salute dell’ex premier, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano da 11 giorni, è il suo medico personale Alberto Zangrillo. Che è anche il primario di terapia intensive e cardiochirurgia della struttura milanese dove il leader di Forza Italia si trova dal 5 aprile per un’infezione polmonare. Nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. Notte tranquilla per Berlusconi al San Raffaele Fino a lunedì non sono previsti bollettini medici sulle condizioni del Cavaliere, ma Zangrillo risponde con un convinto “sì” ai giornalisti, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 aprile 2023), situazione sotto controllo per Silvio. Are sulle condizioni di salute dell’ex premier, ricoverato in terapia intensiva al Sandi Milano da 11 giorni, è il suo medico personale Alberto. Che è anche ilrio di terapia intensive e cardiochirurgia della struttura milanese dove il leader di Forza Italia si trova dal 5 aprile per un’infezione polmonare. Nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo.peral SanFino a lunedì non sono previsti bollettini medici sulle condizioni del Cavaliere, marisponde con un convinto “sì” ai, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimodelbo : RT @SecolodItalia1: Notte tranquilla per Berlusconi, Zangrillo rassicura i giornalisti prima di lasciare il San Raffaele - SecolodItalia1 : Notte tranquilla per Berlusconi, Zangrillo rassicura i giornalisti prima di lasciare il San Raffaele… - Giogio47658624 : ??? AGGIORNAMENTI DELLE ORE 12,00 ?? 1) RUSSIA - Opposizione - NAVALNY in condizioni critiche. Possibile avvelename… - infoitinterno : Per Berlusconi notte tranquilla, bollettino non prima di lunedì - RedaFree_it : ?? #SilvioBerlusconi, notte tranquilla in ospedale: bollettino non prima di lunedì prossimo Il leader di… -