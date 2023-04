“Non voglio sedere accanto a mio fratello”: il principe William furibondo non accetta la vicinanza di Harry. Ecco cosa accadrà il 6 maggio (Di sabato 15 aprile 2023) A meno di tre settimane dall’incoronazione di Re Carlo III, gli occhi di tutti sono puntati sulle “pecore nere” della famiglia: il principe Harry e Andrea di York. Anche se per motivi diversi, entrambi sono ormai ai margini della Royal Family e questo sta costringendo gli addetti al protocollo e gli organizzatori della cerimonia ad un triplo carpiato per disinnescare la loro presenza sia all’abbazia di Westminster, il 6 maggio, che agli eventi che proseguiranno fino all’8 maggio, compreso l’atteso concerto nel parco del castello dei Windsor. E se tutti a Londra hanno tirato un sospiro di sollievo per l’assenza di Meghan Markle, altri problemi sono sorti a causa di una esplicita e inaspettata richiesta di William. William NON VUOLE sedere VICINO AL ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) A meno di tre settimane dall’incoronazione di Re Carlo III, gli occhi di tutti sono puntati sulle “pecore nere” della famiglia: ile Andrea di York. Anche se per motivi diversi, entrambi sono ormai ai margini della Royal Family e questo sta costringendo gli addetti al protocollo e gli organizzatori della cerimonia ad un triplo carpiato per disinnescare la loro presenza sia all’abbazia di Westminster, il 6, che agli eventi che proseguiranno fino all’8, compreso l’atteso concerto nel parco del castello dei Windsor. E se tutti a Londra hanno tirato un sospiro di sollievo per l’assenza di Meghan Markle, altri problemi sono sorti a causa di una esplicita e inaspettata richiesta diNON VUOLEVICINO AL ...

