Non rientra in carcere dopo un permesso premio, arrestato 27enne (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 27enne napoletano è stato arrestato dopo che non era rientrato in carcere in seguito ad un permesso premio. I fatti risalgono a ieri mattina quando gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Taverna del Ferro accertando che questi, dopo aver beneficiato di un permesso premio di 5 giorni, non era rientrato nella casa circondariale di Carinola dove è detenuto per reati contro il patrimonio. Il giovane è stato arrestato per evasione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnnapoletano è statoche non erato inin seguito ad un. I fatti risalgono a ieri mattina quando gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Taverna del Ferro accertando che questi,aver beneficiato di undi 5 giorni, non erato nella casa circondariale di Carinola dove è detenuto per reati contro il patrimonio. Il giovane è statoper evasione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

