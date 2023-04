"Non prima di lunedì". Berlusconi ricoverato, fuga di notizie dal San Raffaele (Di sabato 15 aprile 2023) Silvio Berlusconi è ricoverato da undici giorni al San Raffaele di Milano. L'ultima notte è stata tranquilla per il Cavaliere che, stando a quanto rivelato da fonti ospedaliere, non sarà oggetto di un nuovo bollettino medico fino a lunedì 17 aprile. Le sue condizioni di salute sono costantemente sotto controllo e lasciano intravedere spiragli di cauto ottimismo, come confermato dall'ultimo aggiornamento di Alberto Zangrillo e del collega ematologo Fabio Ciceri. “Nelle ultime 72 ore - si legge - i è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo”. Berlusconi continua a ricevere le visite ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Silvioda undici giorni al Sandi Milano. L'ultima notte è stata tranquilla per il Cavaliere che, stando a quanto rivelato da fonti ospedaliere, non sarà oggetto di un nuovo bollettino medico fino a17 aprile. Le sue condizioni di salute sono costantemente sotto controllo e lasciano intravedere spiragli di cauto ottimismo, come confermato dall'ultimo aggiornamento di Alberto Zangrillo e del collega ematologo Fabio Ciceri. “Nelle ultime 72 ore - si legge - i è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo”.continua a ricevere le visite ...

