"Non permetteremo a nessuno...". Schlein parte all'assalto del 25 aprile (Di sabato 15 aprile 2023) Già in discussione per la linea divisiva, la segretaria Pd si porta avanti in vista della festa della Liberazione. E coglie l'occasione per attaccare il governo sui migranti: "Una vergogna" Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 aprile 2023) Già in discussione per la linea divisiva, la segretaria Pd si porta avanti in vista della festa della Liberazione. E coglie l'occasione per attaccare il governo sui migranti: "Una vergogna"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Elly Schlein alla vigilia del 25 aprile: 'Non permetteremo a nessuno di riscrivere la storia antifascista di questo… - mbellio1964 : RT @HuffPostItalia: Elly Schlein alla vigilia del 25 aprile: 'Non permetteremo a nessuno di riscrivere la storia antifascista di questo Pae… - superchecco : RT @HuffPostItalia: Elly Schlein alla vigilia del 25 aprile: 'Non permetteremo a nessuno di riscrivere la storia antifascista di questo Pae… - infoitinterno : 25 aprile, Schlein: “Non permetteremo di riscrivere storia antifascismo” - Luca_1998 : RT @fanpage: 'Mancano pochi giorni al 25 aprile e vorrei dire con forza a questo governo, a questa maggioranza e anche alle più alte istitu… -