Non è nelle condizioni di farlo | Osvaldo Napoli smaschera Renzi | la bomba

Osvaldo Napoli, ci spiega il vero motivo per cui il Terzo Polo è morto? È questione di carattere, progetti alternativi o soldi? «Non è saggio celebrare un funerale prima di aver fatto il battesimo. La proposta, nel nostro caso il progetto politico, deve sempre prevalere sui caratteri. La morte del Terzo Polo è "leggermente esagerata" per dirla con Mark Twain. Non c'è più l'intesa con Italia Viva, ma non è venuta meno l'esigenza di un polo liberal-democratico, europeista e riformatore. Vorrà dire che con Azione cominciamo a fare da soli quello si pensava di poter fare insieme».Matteo Renzi si era detto disposto a cercare una soluzione sulla famosa bozza. Calenda, invece, ha chiuso le trattative. Perché? «Calenda e Renzi sono vittime, in modi diversi, dei retroscena. Questo fa danni incredibili. Se Renzi ...

