Non è l'Arena, Massimo Giletti, Salvatore Baiardo e la presunta foto di Berlusconi con Giuseppe Graviano (Di sabato 15 aprile 2023) Il giornalista Massimo Giletti ha parlato ai pubblici ministeri di Firenze che indagano sulle stragi del 1993 di una foto che ritrae Giuseppe Graviano, Silvio Berlusconi e il generale dei carabinieri Francesco Delfino. Lo scatto glielo avrebbe mostrato Salvatore Baiardo. Il Fatto Quotidiano oggi pubblica il verbale dell'interrogatorio del conduttore di "Non è l'Arena". Giletti ha detto ai pm che lo scatto fu "rubato", cioè fatto di nascosto. E l'ex favoreggiatore dei fratelli Graviano ha subito una perquisizione a marzo. Senza alcun esito. Luca Tescaroli e Luca Turco indagano sulle stragi di Firenze, Milano e Roma. Che si verificarono dopo l'arresto di Totò Riina. E che vedono protagonista tra gli ...

