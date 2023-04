Non è l’Arena, Massimo Giletti furioso: «Ecco perché ci hanno chiuso: preparavamo puntate sulla mafia» (Di sabato 15 aprile 2023) Il conduttore Massimo Giletti non accetta la chiusura di Non è l’Arena. E ai giornalisti nell’ultima riunione di redazione lo dice chiaro e tondo: «Chiediamoci perché ci hanno chiuso. Stavamo preparando tre puntate importanti, delicatissime. Deflagranti. E siamo stati fermati». Le tre puntate riguardavano la strage di via d’Amelio, Marcello dell’Utri e l’ex sottosegretario di Forza Italia D’Alì condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. La Stampa racconta l’ultima riunione a La7 e dice anche che sfuma il ritorno del conduttore in Rai. Proprio a causa del defenestramento da parte di Urbano Cairo: «E dopo tutto questo, col cavolo che ce lo riprendiamo». L’editore di La7 però smentisce censure. Mentre i dirigenti di viale Mazzini dicono che ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) Il conduttorenon accetta la chiusura di Non è. E ai giornalisti nell’ultima riunione di redazione lo dice chiaro e tondo: «Chiediamocici. Stavamo preparando treimportanti, delicatissime. Deflagranti. E siamo stati fermati». Le treriguardavano la strage di via d’Amelio, Marcello dell’Utri e l’ex sottosegretario di Forza Italia D’Alì condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. La Stampa racconta l’ultima riunione a La7 e dice anche che sfuma il ritorno del conduttore in Rai. Proprio a causa del defenestramento da parte di Urbano Cairo: «E dopo tutto questo, col cavolo che ce lo riprendiamo». L’editore di La7 però smentisce censure. Mentre i dirigenti di viale Mazzini dicono che ...

