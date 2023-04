Nomine, Schlein: “Governo si è chinato davanti agli interessi delle lobby delle fonti fossili. Investire nelle rinnovabili” (Di sabato 15 aprile 2023) “Abbiamo davanti un Governo che anche nelle scelte sulle Nomine ha chiarito di essere chinato davanti agli interessi delle fonti fossili. Bisogna Investire nella direzione delle energie pulite rinnovabili”. Lo ha detto Elly Schlein a Siena. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) “Abbiamounche anchescelte sulleha chiarito di essere. Bisognanella direzioneenergie pulite”. Lo ha detto Ellya Siena. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

