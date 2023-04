Nomine: Foti (FdI), 'Schlein affaticata da vacanze prende fischi per fiaschi' (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Ancora provata dalle fatiche della recente vacanza, Schlein entra nel dibattito politico sulle indicazioni del Ministero dell'Economia dei destinatari a ricoprire incarichi operativi nelle società a partecipazione pubblica, prendendo fischi per fiaschi". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti. "Con sicumera da prima della classe, così come vuole il format radical-chic, la segretaria del Pd contesta le dette indicazioni non portando - essendo inesistenti - solide critiche ai curricula dei designati - ben sapendo di non avere argomentazioni a riguardo - ma eccependo l'assenza di asservimento degli stessi al partito delle fonti rinnovabili", prosegue Foti. "Poco importa se, per contro, chi vanta forte conoscenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Ancora provata dalle fatiche della recente vacanza,entra nel dibattito politico sulle indicazioni del Ministero dell'Economia dei destinatari a ricoprire incarichi operativi nelle società a partecipazione pubblica,ndoper". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Tommaso. "Con sicumera da prima della classe, così come vuole il format radical-chic, la segretaria del Pd contesta le dette indicazioni non portando - essendo inesistenti - solide critiche ai curricula dei designati - ben sapendo di non avere argomentazioni a riguardo - ma eccependo l'assenza di asservimento degli stessi al partito delle fonti rinnovabili", prosegue. "Poco importa se, per contro, chi vanta forte conoscenza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : NOMINE, FOTI (FDI): SCHLEIN PRENDE FISCHI PER FIASCHI - - ItaliaNewsTW : - Vito_Cipolla : RT @vocedelpatriota: Nomine, Foti (FdI): piena soddisfazione, metodo Meloni funziona - FrancescoTagli : RT @AgenziaVISTA: Foti (FdI): “Governo fortemente compatto su nomine, sono biglietto da visita per Italia nel mondo” #governo #governomelon… - AgenziaVISTA : Foti (FdI): “Governo fortemente compatto su nomine, sono biglietto da visita per Italia nel mondo” #governo… -