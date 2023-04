No! Questo video tra un aereo Usa e dei caccia russi nel Mar Nero non è del 2023 (Di sabato 15 aprile 2023) Su Facebook fioccano le condivisioni di un video dove si vede una grosso aereo della marina militare statunitense librarsi nei cieli che secondo chi diffonde il filmato sarebbero quelli sopra il Mar Nero. Sempre stando a quanto si apprende dai post su Facebook, il velivolo sarebbe stato intercettato nell’aprile 2023 e scortato altrove dalle forze militari russe, dato che – si sostiene – si stava dirigendo verso i confini della federazione. Sarà vero? Vediamo. Per chi ha fretta: Circola un video di un aereo della marina militare statunitense che viene scortato da dei caccia dell’aviazione russa. Chi lo condivide sostiene che l’aereo americano sia stato deviato dai russi perché si stava avvicinando troppo al confine della ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) Su Facebook fioccano le condivisioni di undove si vede una grossodella marina militare statunitense librarsi nei cieli che secondo chi diffonde il filmato sarebbero quelli sopra il Mar. Sempre stando a quanto si apprende dai post su Facebook, il velivolo sarebbe stato intercettato nell’aprilee scortato altrove dalle forze militari russe, dato che – si sostiene – si stava dirigendo verso i confini della federazione. Sarà vero? Vediamo. Per chi ha fretta: Circola undi undella marina militare statunitense che viene scortato da deidell’aviazione russa. Chi lo condivide sostiene che l’americano sia stato deviato daiperché si stava avvicinando troppo al confine della ...

