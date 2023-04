Nikita sparita da Mediaset dopo il GFVip: ecco cosa sta succedendo (Di sabato 15 aprile 2023) Nikita Pelizon è completamente sparita dopo la vittoria al Grande Fratello VIP: si tratta di una precisa scelta di Piersilvio Berlusconi. Il Grande Fratello 2023 sarà ricordato come l’edizione in cui Piersilvio Berlusconi decise di mettere un freno alla deriva trash dei programmi televisivi Mediaset. A farne le spese è stato innanzitutto il reality più seguito della rete ammiraglia, che ha subito un brusco cambio di rotta. Nikita Pelizon nella casa del GF VIP 2023 – Fonte: Instagram @Nikitasemplicemente -grantennistoscana.itChe le cose fossero cambiate è stato evidente dopo la decisione di Piersilvio Berlusconi di non mandare in onda la replica di una puntata giudicata troppo volgare, durante la quale i concorrenti avevano avuto comportamenti eccessivi. Da quel momento ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 15 aprile 2023)Pelizon è completamentela vittoria al Grande Fratello VIP: si tratta di una precisa scelta di Piersilvio Berlusconi. Il Grande Fratello 2023 sarà ricordato come l’edizione in cui Piersilvio Berlusconi decise di mettere un freno alla deriva trash dei programmi televisivi. A farne le spese è stato innanzitutto il reality più seguito della rete ammiraglia, che ha subito un brusco cambio di rotta.Pelizon nella casa del GF VIP 2023 – Fonte: Instagram @semplicemente -grantennistoscana.itChe le cose fossero cambiate è stato evidentela decisione di Piersilvio Berlusconi di non mandare in onda la replica di una puntata giudicata troppo volgare, durante la quale i concorrenti avevano avuto comportamenti eccessivi. Da quel momento ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GF_diretta : Ci sarebbe un disegno preciso dietro la sparizione degli ex concorrenti del #GrandeFratelloVip #GFVIP dai palinsest… - MarisaCona2 : @lareginaderoma Quanto ti rode da uno a dieci che Oriana sta lavorando e si gode la sua storia con Daniele ???? faten… - gaiamentepazza : RT @Nikol863180341: Nikita non è sparita chi la segue sà dov è , non si è montata la testa e non si crede nulla è ritornata alla sua bella… - Andreafiore58 : RT @Nikol863180341: Nikita non è sparita chi la segue sà dov è , non si è montata la testa e non si crede nulla è ritornata alla sua bella… - dannatoGFVIP : RT @Nikol863180341: Nikita non è sparita chi la segue sà dov è , non si è montata la testa e non si crede nulla è ritornata alla sua bella… -