Niente finale per Sinner, a Montecarlo vince Rune (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Niente finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo per Jannik Sinner. Sarà Holger Rune domani a giocare contro il russo Andrej Rublev. L'altoatesino si è arreso in semifinale al diciannovenne danese in tre set (1/6-7/5-7/5) in due ore e 45 minuti gioco, con tre quarti d'ora di interruzione per la pioggia, quando Sinner dopo aver vinto il primo set 6/1 era sotto 3 a zero nel secondo. Rune ha chiuso la partita al primo match point. Rublev il primo finalista del torneo Atp 1000 di Montecarlo. Il russo - quinta testa di serie del tabellone - ha sconfitto l'americano Taylor Fritz (ottava testa di serie) con il punteggio di 5-7/6-1/6-3, al termine di un match che e' stato interrotto per la pioggia quando il punteggio era di 3-2 per il ... Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI -del torneo Atp 1000 diper Jannik. Sarà Holgerdomani a giocare contro il russo Andrej Rublev. L'altoatesino si è arreso in semial diciannovenne danese in tre set (1/6-7/5-7/5) in due ore e 45 minuti gioco, con tre quarti d'ora di interruzione per la pioggia, quandodopo aver vinto il primo set 6/1 era sotto 3 a zero nel secondo.ha chiuso la partita al primo match point. Rublev il primo finalista del torneo Atp 1000 di. Il russo - quinta testa di serie del tabellone - ha sconfitto l'americano Taylor Fritz (ottava testa di serie) con il punteggio di 5-7/6-1/6-3, al termine di un match che e' stato interrotto per la pioggia quando il punteggio era di 3-2 per il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : ?? “Per quanto è complicato e imprevedibile. Per quanto in un secondo tutto può cambiare, niente resta com'è” ?? Lo… - tramilles0gni : RT @Sinnerista: Niente pianti per favore, Jannik è un fenomeno semplicemente oggi è stata una brutta partita 12 giorni fa giocava la finale… - komorebi95_ : Sinner sempre lí lí per arrivare in finale ma poi niente - pazzamentejuve : RT @Sinnerista: Niente pianti per favore, Jannik è un fenomeno semplicemente oggi è stata una brutta partita 12 giorni fa giocava la finale… - SimoneSaraceni7 : RT @Sinnerista: Niente pianti per favore, Jannik è un fenomeno semplicemente oggi è stata una brutta partita 12 giorni fa giocava la finale… -