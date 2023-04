Nicole Murgia fa da guida per due gieffini per un giorno a Roma

Leggi su 361magazine

(Di sabato 15 aprile 2023) Untra tre ex: chi è conin visita nella Capitale? Nella casa del Grande Fratello Vip 7 si sono conosciuti ed è nata una bella amicizia che sembra essere destinata a proseguire anche lontano dalle telecamere. Stiamo parlando di, entrata in corsa al reality show condotto da Alfonso Signorini, e di Alberto De Pisis e Giaele De Donà. I tre hanno organizzato una reunion post GF Vip e si sono incontrati per passare un po’ di tempo insieme.ha fatto loro daturistica in giro per le strade della Capitale. Dal video girato dallasi vede Giaele camminare al suo fianco, mentre Alberto prosegue davanti a loro, che si lamenta per i ...