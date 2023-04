Next Gen, Spalletti schiera le stelle del futuro: Zerbin e Elmas pronti a prendersi la scena (Di sabato 15 aprile 2023) Spesso il calcio italiano viene criticato dai più per la mancanza di interesse nel lanciare giovani in campo, specialmente in Serie A. Da qualche tempo però alcune squadre si stanno adeguando al comportamento dei grandi club europei, su tutti il Manchester City, il Barcellona e il Bayern Monaco, cominciando a puntare anche su quei giocatori che vengono definiti stelle del futuro, appartenenti alla categoria dei Next Gen. Tifosi Napoli – @livephotosport Anche in questo weekend di Serie A infatti, scenderanno in campo diversi talenti del nostro calcio pronti a prendersi la scena nelle battute finali della stagione, soprattutto nelle squadre che necessitano di fare ampio turnover a causa degli impegni nelle coppe europee. Tra queste c’è soprattutto il Napoli, che avvicinandosi al ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 15 aprile 2023) Spesso il calcio italiano viene criticato dai più per la mancanza di interesse nel lanciare giovani in campo, specialmente in Serie A. Da qualche tempo però alcune squadre si stanno adeguando al comportamento dei grandi club europei, su tutti il Manchester City, il Barcellona e il Bayern Monaco, cominciando a puntare anche su quei giocatori che vengono definitidel, appartenenti alla categoria deiGen. Tifosi Napoli – @livephotosport Anche in questo weekend di Serie A infatti, scenderanno in campo diversi talenti del nostro calciolanelle battute finali della stagione, soprattutto nelle squadre che necessitano di fare ampio turnover a causa degli impegni nelle coppe europee. Tra queste c’è soprattutto il Napoli, che avvicinandosi al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ??Allegri: « Difficilmente De Sciglio sarà a disposizione. Porteremo però dei giocatori della Juventus Next Gen in t… - juventusfc : ?? Allegri: «Non ho ancora deciso la formazione, vedrò dopo allenamento. valuterò Pogba e Bonucci e chi ha recuperat… - JuventusNextGen : I convocati per la finale di questa sera ???? #VicenzaJuveNG ?? - Robi23771437 : RT @juventusfc: ??Allegri: « Difficilmente De Sciglio sarà a disposizione. Porteremo però dei giocatori della Juventus Next Gen in trasferta… - pitturarupestre : RT @juventusfc: ??Allegri: « Difficilmente De Sciglio sarà a disposizione. Porteremo però dei giocatori della Juventus Next Gen in trasferta… -