Nettuno | giro di fatture false per frodare il fisco | sequestro milionario

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 15 aprile 2023) Un complesso e vastodi vendita di prodotti medici che però esistevano solo sulla carta, messo in piedi solo per truffare il, con base a. E a scoprirlo proprio i finanzieri della Compagnia di, a seguito di un’indagine molto complessa, avviata nel 2020. E adesso, a conclusione del procedimento, che già lo scorso anno ad agosto ha visto le Fiamme Gialle fermare 9 persone e posto in essere sequestri per un valore pari a 3 milioni di euro, ecco che arrivano nuovi sequestri. MaxiBeni mobili e immobili, oltre a disponibilità finanziarie, sono stati infatti stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma – in esecuzione di un decreto dipreventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura ...