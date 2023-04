Netflix | con questi codici segreti ti si aprirà un mondo

Leggi su tecnoandroid

(Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid, la nota piattaforma di streaming, offre un ampio catalogo di contenuti ai suoi utenti. Tuttavia, grazie a ““, è possibile accedere a una libreria di film e serie TV ancora più vasta, con migliaia di titoli nascosti che non appaiono nella schermata principale.: come accedere alla parte nascosta della piattaforma?si riferiscono alle diverse categorie di contenuti all’interno del vasto database di. Per utilizzarli, è possibile inserire l’URL.com/browse/genre/ nel browser, seguito dal codice desiderato, oppure digitare il codice direttamente nel motore di ricerca disulla propria smart TV, console o altro dispositivo. L’utilizzo di ...