Nessuno vuole andare in Champions | l’Inter ko a San Siro contro il Monza!

(Di sabato 15 aprile 2023)inLeague. Dopo l’1-1 del Milanil Bologna, anche l’altra squadra di Milano non è riuscita a vincere per la zona Europa: la sfida tra Inter e Monza, valida per la 30ª giornata del campionato di Serie A, si è conclusa sul risultato di 0-1. La squadra di Simone Inzaghi non è riuscita a confermare la prestazione di andata dei quarti di finale diLeagueil Benfica, la testa del tecnico ex Lazio era già alla sfida di ritorno. La compagine di Palladino continua a confermarsi una grandissima squadra in grado di togliersi tante soddisfazioni e l’ex calciatore è considerato uno dei migliori tecnici emergenti. La cronacaconferma un po’ di turnover, in campo Asllani e Correa dal primo minuto. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ivan_Grieco : Pare che il Presidente Cinese Xi abbia acconsentito a parlare telefonicamente con Zelenksy in seguito all'incontro… - robisala3 : @r_campix 100% colpa sua. quando non hai più niente in mano, a parte la tua ceppa, e ognuno fa quel cazzo che vuole… - Rec0veraty : @DErricoSergio @fdragoni Le etture elettriche sono talmente una figata che non le vuole comprare nessuno - MarcoGregoli : RT @roseseff: l’obiettivo sarebbe arrivare quarti e invece siamo sesti, inzaghi non sa guidare nessuno, non motiva, non spende mai parole s… - roseseff : l’obiettivo sarebbe arrivare quarti e invece siamo sesti, inzaghi non sa guidare nessuno, non motiva, non spende ma… -

La persona entra, e naturalmente non trovaa guidare, ma il volante e tutti gli altri ... §§§§Una volta indicato al sistema dove siandare, Waymo parte e va! Il tipo di ...... ciuna vittoria convincente, non deve essere un atteggiamento rinunciatario'. Il Montevarchi sarà già retrocesso. 'Io penso che comunquegiochi per perdere. Ogni partita è importante ...Non ho accettato soldi a titolo personale da, tanto meno da dittatori e autocrati stranieri. Per chiè qui. Le cose che ho scritto sono talmente vere che dopo un anno non ho ricevuto ...

Nessuno vuole mettere limiti all'attività dell'Agenzia Frontex Altreconomia

Come si viveva nelle città di cui nessuno conosceva l’esistenza e che non apparivano neppure sulla mappa Lo sapevate che ancora oggi in Russia ...A Dazn: «Martedì ci sarà Osimhen. Per vincere ci vorranno molte cose messe in file e con ordine» Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al te ...