NBA Playoff 2023 | calendario | programma | orari e copertura tv

(Di sabato 15 aprile 2023) Il, con il, glie le indicazioni per le dirette tv deidella stagione Nba 2022/. Dopo la tre giorni di play-in si inizia a fare veramente sul serio con le sedici ancora in corsa che proveranno a conquistare l’anello. Detentori del titolo sono i Golden State Warriors, che lo scorso anno riuscirono a sconfiggere i Boston Celtics nelle Finals. Nella Eastern Conference la prima testa di serie è dei Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, mentre nella Western Conference a guidare il seeding sono i Denver Nuggets di Nikola Jokic. IL TABELLONE COMPLETO IIN TV – Come da tradizione, l’esclusiva è dell’emittente Sky Sport, che inizierà a seguire isin dal primo turno con una selezioni di incontri da trasmettere su Sky ...

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets, gara - 1 della serie2022/2023 . Giunti alla post - season con la terza testa di serie della Eastern Conference, la franchigia guidata da Joel Embiid e James Harden incrocia al primo turno dei Nets che ...Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Boston Celtics e Atlanta Hawks, gara - 1 della serie2022/2023 . Dopo un'ottima regular season, i Celtics iniziano la loro corsa in questi, cercando di ripetere il successo dello scorso anno, quando arrivarono alle Finals, sconfitti ...Quattro serie di primo turnoin partenza, tutte da decifrare. Proviamo a 'fare la carte' a Memphis - Los Angeles Lakers, Milwaukee - Miami, Phoenix - Los Angeles Clippers e Denver - Minnesota. Chiave tattica, stato di ...

Playoff, si parte! Perché Bucks, Suns e Nuggets sono favoriti. E tra Grizzlies e Lakers... La Gazzetta dello Sport

