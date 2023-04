Nba | Play-in 2023 | il tabellone completo e gli accoppiamenti

(Di sabato 15 aprile 2023) Tutto pronto per i-in NBA, mini torneo al termine della regular season che assegna gli ultimi post per ioff. Grande curiosità per le sfide in programma, con i Miami Heat che sfidano gli Atlanta Hawks e i Toronto Raptors che se la vedranno contro i Chicago Bulls. Si preannunciano avvincenti anche le sfide a Ovest, dove non mancheranno i campioni in campo. Di seguito ile gli-IN A Est Miami Heat (7) – Atlanta Hawks (8) 105-116 Toronto Raptors (9) – Chicago Bulls (10) 105-109 Miami Heat (7) – Chicago Bulls (10) 102-91 A Ovest Los Angeles Lakers (7) – Minnesota Timberwolves (8) 108-102 New Orleans Pelicans (9) – Oklahoma City Thunder (10) 118-123 Minnesota Timberwolves (8) – Oklahoma City Thunder (10) 120-95 SportFace.

Sfideranno Milwaukee e Denver, fine corsa per Chicago e OKC MIAMI (STATI UNITI) - Miami e Minnesota staccano gli ultimi biglietti per i- off. Gli Heat si guadagnano l'ottava piazza della Western Conference superando 102 - 91 Chicago. Max Strus e Jimmy Butler sono i mattatori della serata con 31 punti a testa, con Miami che ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiMiami e Minnesota ai playoff, Chicago e OKC fuori Le ultime due sfide di- in regalano due vittorie interne e stabiliscono il quadro ...L'ultima notte del- in premia le squadre che hanno avuto il miglior record in regular season. Miami vince con sofferenza e determinazione la sfida casalinga contro i temutissimi Chicago Bulls, contro i quali non ...

