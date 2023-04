NBA, i risultati della notte (14 aprile): Miami batte Chicago e vola ai playoff, Minnesota sconfigge agilmente Oklahoma (Di sabato 15 aprile 2023) Si è svolta nella notte italiana l’ultima giornata di play-in nell’NBA 2022-2023. La prima partita che si è disputata è stata quella tra Miami Heat e Chicago Bulls, mentre più tardi si è giocata la sfida tra Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. In seguito a tre quarti equilibrati, Miami trova l’accelerazione decisiva nell’ultimo periodo contro Chicago dopo essere stata sotto anche di 6 a 7’21” dalla fine e vince per 102-91, regalandosi così il primo turno dei playoff della Eastern Conference contro i Milwaukee Bucks. Di grandissima importanza in casa Heat i 31 punti a testa di Jimmy Butler (11/24 al tiro e 9/10 dalla lunetta) e Max Strus (7/12 da tre e 8/8 ai liberi) e la ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Si è svolta nellaitaliana l’ultima giornata di play-in nell’NBA 2022-2023. La prima partita che si è disputata è stata quella traHeat eBulls, mentre più tardi si è giocata la sfida traTimberwolves eCity Thunder: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. In seguito a tre quarti equilibrati,trova l’accelerazione decisiva nell’ultimo periodo controdopo essere stata sotto anche di 6 a 7’21” dalla fine e vince per 102-91, regalandosi così il primo turno deiEastern Conference contro i Milwaukee Bucks. Di grandissima importanza in casa Heat i 31 punti a testa di Jimmy Butler (11/24 al tiro e 9/10 dalla lunetta) e Max Strus (7/12 da tre e 8/8 ai liberi) e la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : NBA, Miami e Minnesota ai playoff, eliminate Chicago e Oklahoma City: Le ultime due sfide di play-in regalano due v… - AroundTheGameIT : ?? NBA AWARDS Seppur non sia stato ancora reso ufficiale dalla NBA, Mike Brown è stato eletto Coach of the Year. Ma… -