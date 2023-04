Nba, ex stella Shawn Kemp accusato di aggressione armata: rischia ergastolo (Di sabato 15 aprile 2023) rischia di complicarsi la posizione a livello giudiziario dell’ex stella dell’NBA Shawn Kemp. I pubblici ministeri dello stato di Washington hanno accusato l’ex giocatore dei Seattle SuperSonics di aggressione armata di primo grado in un parcheggio il mese scorso nel tentativo di recuperare il suo cellulare rubato. Nessuno è rimasto ferito e gli avvocati di Kemp hanno insistito sulla legittima difesa dopo aver rintracciato e cercato di recuperare un cellulare che gli era stato rubato lo stesso giorno. Secondo la polizia, però, i video di sorveglianza e un messaggio di testo inviato 13 minuti prima del suo arrivo al centro commerciale dimostrerebbe le sue intenzioni di sparare. Kemp dovrebbe essere chiamato in giudizio il 4 maggio e ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023)di complicarsi la posizione a livello giudiziario dell’exdell’NBA. I pubblici ministeri dello stato di Washington hannol’ex giocatore dei Seattle SuperSonics didi primo grado in un parcheggio il mese scorso nel tentativo di recuperare il suo cellulare rubato. Nessuno è rimasto ferito e gli avvocati dihanno insistito sulla legittima difesa dopo aver rintracciato e cercato di recuperare un cellulare che gli era stato rubato lo stesso giorno. Secondo la polizia, però, i video di sorveglianza e un messaggio di testo inviato 13 minuti prima del suo arrivo al centro commerciale dimostrerebbe le sue intenzioni di sparare.dovrebbe essere chiamato in giudizio il 4 maggio e ...

