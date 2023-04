(Di sabato 15 aprile 2023) Annunciati dall’Nba le nominations con i tre finalisti, per ogni categoria, dei riconoscimenti individuiali della regular season.figura nel terzetto l’italo-americano Paolo(Orlando Magic), in lizza con Walker Kessler (Utah) e Jalen Williams (Oklahoma City). Per ilMVP i finalisti sono Nikola Jokic (Denver Nuggets), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) e Giannis Antetokounmpo (Milwuakee Bucks). Questi i finalisti delle altre categorie: per allenatoreMike Brown (Sacramento), Mark Daigneault (Oklahoma City) e Joe Mazzulla (Boston); per giocatore piùato Jalen Brunson (New York), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City)) e Lauri Markkanen (Utah); per difensoreJaren ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Nba: #Banchero candidato come miglior rookie dell'anno - SCCPComuna : Paolo Banchero - forc_es : Paolo Banchero should be a unanimous ROTY - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket, NBA: Paolo Banchero candidato a miglior rookie, sfida Walker Kessler e Jalen Williams - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, NBA: Paolo Banchero candidato a miglior rookie, sfida Walker Kessler e Jalen Williams -

Come consuetudine ormai da qualche anno, prima di annunciare i vincitori dei premi di fine stagione più ambiti, la NBA fa una prima 'scrematura' e seleziona per ogni categoria tre finalisti. Dall'MVP al miglior allenatore, dal sesto uomo dell'anno al giocatore più migliorato, dal miglior difensore al miglior ... Chi in nazionale invece non dovrebbe mancare è sicuramente Simone Fontecchio, l'unico altro azzurro (in attesa di Banchero) in NBA.

