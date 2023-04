NBA 2022/2023, play-in: passano il turno Minnesota e Miami, battute Oklahoma e Chicago (Di sabato 15 aprile 2023) Si sono chiusi, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 aprile, i play-in dell’NBA 2022/2023 per quel che concerne la Eastern e la Western Conference, partite di spareggio per stabilire le ultime qualificate ai play-off del più importante campionato cestistico del mondo. A Est, i Miami Heat hanno sconfitto i Chicago Bulls per 102-91, grazie ad un ultimo quarto stellare: sotto 67-68 dopo i primi 36 minuti di un match equilibratissimo, il team della Florida ha messo a segno ben 35 punti nel quarto conclusivo e hanno costruito il vantaggio che ha permesso loro di chiudere il match con un perentorio +11. Prestazioni eccellenti da parte di Butler e di Strus per i padroni di casa, entrambi con 31 punti all’attivo, mentre per gli ospiti i migliori marcatori sono stati DeRozan (26 punti) e ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Si sono chiusi, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 aprile, i-in dell’NBAper quel che concerne la Eastern e la Western Conference, partite di spareggio per stabilire le ultime qualificate ai-off del più importante campionato cestistico del mondo. A Est, iHeat hanno sconfitto iBulls per 102-91, grazie ad un ultimo quarto stellare: sotto 67-68 dopo i primi 36 minuti di un match equilibratissimo, il team della Florida ha messo a segno ben 35 punti nel quarto conclusivo e hanno costruito il vantaggio che ha permesso loro di chiudere il match con un perentorio +11. Prestazioni eccellenti da parte di Butler e di Strus per i padroni di casa, entrambi con 31 punti all’attivo, mentre per gli ospiti i migliori marcatori sono stati DeRozan (26 punti) e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BTSItalia_twt2 : ??#SUGA è diventato nuovo ambassador dell'NBA! Come ambassador, SUGA coinvolgerà i fan dell'NBA di tutto il mondo… - sportface2016 : #NBA 2022/2023, play-in: passano il turno #MinnesotaTimberwolves e #MiamiHeat, battute #OklahomaCity e… - sportli26181512 : NBA, Banchero, Embiid e non solo: i tre finalisti di tutti i premi stagionali 2022-23: Come consuetudine ormai da q… - SportandoIT : NBA, questa notte i finalisti per i premi 2022/23 - dchinellato : ???? The #NBA will announce the 3 finalists for its 7 end of season awards tonight at 6:30 pm ET ???? L’NBA annuncerà… -