Natale di Roma: sai perchè si festeggia il 21 Aprile? (Di sabato 15 aprile 2023) Venerdì 21 Aprile nella capitale si celebra il “Natale di Roma”, ovvero l’anniversario della fondazione della Città Eterna, ma vi siete mai chiesti come mai si festeggi il 21 Aprile e quali leggende si nascondono dietro questo importante compleanno? Andiamo insieme a scoprire tutto quello che c’è da sapere! LEGGI ANCHE: — Mosè di Michelangelo a San Pietro in Vincoli, l’effetto speciale durante i tramonti Il 21 Aprile 2021 Roma festeggia il suo 2.775° compleanno. Un anniversario magico ma insolito per la Città Eterna. Foto: KikapressNatale di Roma: perché si festeggia il 21 Aprile? Il “Natale di Roma” si festeggia il 21 Aprile ... Leggi su funweek (Di sabato 15 aprile 2023) Venerdì 21nella capitale si celebra il “di”, ovvero l’anniversario della fondazione della Città Eterna, ma vi siete mai chiesti come mai si festeggi il 21e quali leggende si nascondono dietro questo importante compleanno? Andiamo insieme a scoprire tutto quello che c’è da sapere! LEGGI ANCHE: — Mosè di Michelangelo a San Pietro in Vincoli, l’effetto speciale durante i tramonti Il 212021il suo 2.775° compleanno. Un anniversario magico ma insolito per la Città Eterna. Foto: Kikapressdi: perché siil 21? Il “di” siil 21...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GMMike49 : @BrandauerLudwig Io festeggio il 21 aprile , Natale di Roma! - ElisabethRosdal : @aleblueskyeyes Vorrei ribadire che Carola a 21 anni ha scelto di fidarsi di Federico e convivere con lui a Roma, l… - Vinc881 : @PacelliIvo @sbratomi81 @cmdotcom Ivo moggi diceva di ammonire i diffidati e questo avveniva. Diceva di non dare ri… - WgfCico : RT @frankgabbani: #Throwback a Natale 2021 per una bella notizia ?? Ce l’eravamo ripromesso e finalmente possiamo dirlo! In occasione della… - DoctorDeathStar : RT @Open_gol: Sansoni invita i genitori a studiare le app usate dai loro figli: «Da Natale abbiamo avuto 27 segnalazioni per l'uso non corr… -