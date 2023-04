Napoli, vuole fare subito visita oculistica: aggrediti medico e infermiere (Di sabato 15 aprile 2023) Tempi di attesa, a sua detta, troppo lunghi per una visita. E così una signora, che aveva accompagnato sua figlia all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per una congiuntive, ha aggredito verbalmente un medico e picchiato invece un infermiere. I fatti nel primo pomeriggio di ieri, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 15 aprile 2023) Tempi di attesa, a sua detta, troppo lunghi per una. E così una signora, che aveva accompagnato sua figlia all’ospedale Vecchio Pellegrini diper una congiuntive, ha aggredito verbalmente une picchiato invece un. I fatti nel primo pomeriggio di ieri, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

