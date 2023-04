Napoli: via alla vendita del cinema Metropolitan, base d'asta 2,5 milioni (Di sabato 15 aprile 2023) Costano due milioni e mezzo più Iva i locali di Palazzo Cellamare che per anni hanno ospitato le sale dello storico cinema Metropolitan, nel cuore di via Chiaia. Se gli uffici del ministero... Leggi su ilmattino (Di sabato 15 aprile 2023) Costano duee mezzo più Iva i locali di Palazzo Cellamare che per anni hanno ospitato le sale dello storico, nel cuore di via Chiaia. Se gli uffici del ministero...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Mai sentito un messaggio ai #tifosi così forte come quello lanciato senza mezzi termini da #Spalletti: “Se nella pa… - fanpage : “Via da Londra dove guadagnavo 2.400 euro al mese per tornare nella mia Napoli e trovare il nulla. Qui trovo solo l… - sportface2016 : #MilanNapoli, spunta lo striscione 'Via Raffaele Stasi 40/46 Na': è l'indirizzo di un negozio della catena 'Acqua &… - JakKekkosanMex : Lo ammetto, la notte mi armo di pala e vado a fare i fossi a via Marina #napoli - LocoRossonero : Sempre via loro che festeggiano il mondiale dell'Argentina come fosse l'Italia o il loro Napoli calcio. #ingiocabili -