Napoli-Verona | Zaffaroni | “Punto che vale tantissimo | risultato ci dà morale”

(Di sabato 15 aprile 2023) “Uncheper noi e la nostra classifica: è una grande iniezione di fiducia per il proseguo. Avremo un finale di stagione intenso e quindi questo è unche ci deve dare grande”. Queste le dichiarazioni di Marco, allenatore del, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 0-0 contro il. “Occasione Ngonge? Una grandissima occasione indubbiamente, abbiamo preparato la partita in questo modo. Ilè una grande squadra, con eccelse individualità e grande organizzazione di gioco: sapevamo che dovevamo afre una gara di grande attenzione e intensità, ma soprattutto prentemente difensiva. La cosa positiva è che siamo ripartiti sempre quando potevamo: questa ...

Il turnover e un atteggiamento molto compatto delspengono le velleità del, che non va oltre lo 0 - 0 nonostante l'80 per cento di possesso palla. La festa per lo scudetto per ora si sposta un altro po' in avanti, il vantaggio in .... Frenata delal Maradona contro il. La squadra di Spalletti, che ha messo in atto un ampio turnover in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Milan, non va oltre ...Dopo il pareggio del Milan nel pomeriggio contro il Bologna, ilnon va oltre lo 0 - 0 nella sfida interna contro l' Hellasgiocata con tante modifiche nell'undici titolare apportate da Luciano Spalletti . Sui social, i tifosi azzurri dimostrano di ...

Serie A: Napoli-Verona 0-0, torna Osimhen ma l'Hellas strappa il pari - Sportmediaset Sport Mediaset

Alla capolista non basta il ritorno di Oshimen. Gli azzurri mantengono 14 punti di vantaggio sulla Lazio. Napoli fermato sullo 0-0 al Maradona dal Verona, in uno degli anticipi della 30/a giornata di ...Di nuovo titolare Giacomo Raspadori, ma anche stavolta contro il Verona non è arrivato il gol che poteva regalargli una serata diversa. «Ci è mancato ritmo nel giro palla, ...