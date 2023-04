Napoli-Verona, probabili formazioni: Spalletti con Raspadori, Osimhen in panchina (Di sabato 15 aprile 2023) La Serie A ha ufficialmente aperto la 30a giornata del torneo 2022/23 con i due anticipi di ieri, venerdì 14 aprile. Quest’oggi, al Maradona si daranno appuntamento Napoli e Verona, con i padroni di casa che hanno l’impegno di Champions League contro il Milan, martedì 18. Contro i ragazzi di Spalletti, ci schiereranno gli scaligeri, allenata da Marco Zaffaroni, terzultimi e alla disperata ricerca di punti salvezza. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli @livephotosport Napoli-Verona: le probabili formazioni Sfida apparentemente semplice per il Napoli, il quale però presterà attenzione al ritorno dei quarti di finale di Champions League, da disputare al Maradona contro il Milan. Perciò è presumibile pensare ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 15 aprile 2023) La Serie A ha ufficialmente aperto la 30a giornata del torneo 2022/23 con i due anticipi di ieri, venerdì 14 aprile. Quest’oggi, al Maradona si daranno appuntamento, con i padroni di casa che hanno l’impegno di Champions League contro il Milan, martedì 18. Contro i ragazzi di, ci schiereranno gli scaligeri, allenata da Marco Zaffaroni, terzultimi e alla disperata ricerca di punti salvezza. Luciano, allenatore del@livephotosport: leSfida apparentemente semplice per il, il quale però presterà attenzione al ritorno dei quarti di finale di Champions League, da disputare al Maradona contro il Milan. Perciò è presumibile pensare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: '#Osimhen regolarmente convocato per il #Verona, è in buone condizioni'+++#SerieA - sscnapoli : ??? #NapoliVerona, la società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo. I tornelli apriranno alle or… - museodiemozioni : Io penso solo a Napoli Verona di sabato - storiainter : Il Calcio in TV oggi 15 aprile 2023 Bologna - Milan (ore 15:00 DAZN) Tottenham - Bournemouth (ore 16 SKY) Chelsea… - repubblica : Osimhen, il Napoli ritrova il bomber. Spalletti: 'Convocato per il Verona' [di Marco Azzi] -

Napoli - Verona, le probabili formazioni Questa sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra Napoli e Verona, ecco le probabili formazioni con le scelte di Spalletti e Zaffaroni Questa sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra Napoli e Verona, ecco le probabili formazioni con le ... Roma, Dybala punta alla sfida di giovedì: oggi gli esami. Ma l'attacco giallorosso stenta In stagione ha saltato 10 partite nelle quali la Roma ha perso 3 volte (Lazio, Napoli, Atalanta), pareggiato 2 (Betis e Sassuolo) e vinto le restanti 5 (Sampdoria, Hjk, Ludogorets e Verona 2 volte). ... Ritorna il Verona, da lì cominciò la rivoluzione silenziosa di De Laurentiis (Corsport) Due anni fa quel pareggio (con Gattuso) che costò la Champions. De Laurentiis disse: "Nessuno è incedibile dinnanzi a proposte appropriate" foto Hermann Torna Napoli - Verona e il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, che da lì, da quella partita finita 1 - 1 (con Gattuso in panchina) e che costò la qualificazione Champions , partì la rivoluzione di ... Questa sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra, ecco le probabili formazioni con le scelte di Spalletti e Zaffaroni Questa sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra, ecco le probabili formazioni con le ...In stagione ha saltato 10 partite nelle quali la Roma ha perso 3 volte (Lazio,, Atalanta), pareggiato 2 (Betis e Sassuolo) e vinto le restanti 5 (Sampdoria, Hjk, Ludogorets e2 volte). ...Due anni fa quel pareggio (con Gattuso) che costò la Champions. De Laurentiis disse: "Nessuno è incedibile dinnanzi a proposte appropriate" foto Hermann Tornae il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, che da lì, da quella partita finita 1 - 1 (con Gattuso in panchina) e che costò la qualificazione Champions , partì la rivoluzione di ... Napoli-Verona, le probabili formazioni Sky Sport Napoli-Verona: probabili formazioni. Turnover Spalletti, Demme titolare Massiccio turnover da parte di Luciano Spalletti per la gara contro il Verona, tanti big riposeranno. Anche Gaetano scalpita per un posto da titolare. Probabili formazioni Napoli-Verona: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Raspadori pronto dal 1' La Serie A è già partita nella giornata di ieri con il 30esimo turno. Si proseguirà oggi, sabato 15 aprile, e si terminerà solamente lunedì con il monday night tra Fiorentina e Atalanta. Ma partiamo c ... Massiccio turnover da parte di Luciano Spalletti per la gara contro il Verona, tanti big riposeranno. Anche Gaetano scalpita per un posto da titolare.La Serie A è già partita nella giornata di ieri con il 30esimo turno. Si proseguirà oggi, sabato 15 aprile, e si terminerà solamente lunedì con il monday night tra Fiorentina e Atalanta. Ma partiamo c ...