Napoli-Verona oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 15 aprile 2023) Incastrata tra le due partite contro il Milan in Champions League, per il Napoli oggi ci sarà un incontro importante per il campionato contro il Verona, a sua volta deciso a rincorrere lo Spezia per salvarsi nelle ultime giornate. La sfida è davvero complicata per i partenopei, stretti tra la voglia di dare il massimo per chiudere la pratica scudetto e non forzare troppo per cercare di recuperare in Champions League. Dall'altra parte il Verona dopo la vittoria contro il Sassuolo vede a soli 4 punti la salvezza e farà di tutto per prendere punti anche al "Maradona". Le scelte degli allenatori Rispetto alla squadra base degli ultimi mesi, Spalletti farà di sicuro riposare Mario Rui, Zielinski e Lozano, facendo partire titolari al loro posto Olivera, Elmas e Politano e poi saranno probabili anche molte ...

