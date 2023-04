Napoli-Verona, le probabili formazioni (Di sabato 15 aprile 2023) Questa sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra Napoli e Verona, ecco le probabili formazioni con le scelte di Spalletti e Zaffaroni Questa sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra Napoli e Verona, ecco le probabili formazioni con le scelte di Spalletti e Zaffaroni. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano. All. Spalletti Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Lasagna, Ngonge; Djuric. All. Zaffaroni L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Questa sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Spalletti e Zaffaroni Questa sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Spalletti e Zaffaroni.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano. All. Spalletti(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Lasagna, Ngonge; Djuric. All. Zaffaroni L'articolo proviene da Calcio News 24.

