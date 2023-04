Napoli-Verona in tv e streaming | dove vederla

(Di sabato 15 aprile 2023) I partenopei di Spalletti ospitano gli scaligeri di Zaffaroni nell’anticipo della 30ª giornata di Serie A:vedereIlcapolista di Luciano Spalletti affronta ildi Marco Zaffaroni nell’anticipo della 30ª giornata della Serie A 2022/2023. I partenopei dominano il torneo con 74 punti, gli scaligeri occupano il quartultimo posto a quota 22.: l’anticipo si giocherà sabato 15 aprile 2023 nello scenario dello Stadio Diego Armando Maradona dicon fischio d’inizio alle ore 15.00. A dirigere la gara sarà il signor Federico La Penna della sezione di Roma 1. Clicca qui per i precedenti diIl posticipo seralesarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: '#Osimhen regolarmente convocato per il #Verona, è in buone condizioni'+++#SerieA - sscnapoli : ??? #NapoliVerona, la società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo. I tornelli apriranno alle or… - museodiemozioni : Io penso solo a Napoli Verona di sabato - Dibbello : Napoli-Verona da 6-0 anche con le riserve - sportface2016 : #NapoliVerona, le formazioni ufficiali -

... ben 16 punti teorici dato che la Lazio ha già giocato e vinto il match numero 30 del proprio campionato mentre ildeve ancora scendere in campo contro l'Hellas. Le cose potrebbero ......e oggi contro iltutto lo stadio intero tiferà. Se poi si tratterà di una tregua o pace vera lo dirà il tempo. Oggi c'è da registrare un passo avanti fra le parti, nell'interesse diAlle 18:00 ilospita l'Hellas, mentre martedì prossimo è in programma il ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Milan. E il 'Maradona' potrebbe tornare la bolgia che è ...

La 30esima giornata di Serie A continua dopo le vittorie di Cremonese e Lazio venerdì. In campo oggi tutte le tre squadre italiane ancora impegnate in Champions League: Bologna-Milan (15:00), Napoli-V ...NAPOLI - Ecco il focus di "Napoli Magazine" all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona, teatro della sfida tra il Napoli di Luciano Spalletti e l'Hellas Verona, match valido per la 30esima giorna ...