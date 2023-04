(Di sabato 15 aprile 2023) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vederein. Il match è in programma sabato 15 aprile 2023, alle ore 18.00. Partenopei che vogliono riprendersi subito dopo la sconfitta in Champions League contro il Milan e avvicinarsi ancora di più all’aritmetica vittoria dello Scudetto. Dall’altra parte gli scaligeri L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: '#Osimhen regolarmente convocato per il #Verona, è in buone condizioni'+++#SerieA - sscnapoli : ??? #NapoliVerona, la società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo. I tornelli apriranno alle or… - museodiemozioni : Io penso solo a Napoli Verona di sabato - midipa37 : RT @VerdeVetriolo: Ohhhh #haStatoIlRDC a Napoli, ah no è il bonus facciate in Veneto ( per gli analfabeti funzionali il #bonusfacciate non… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Napoli Verona in streaming gratis? Guarda la partita in diretta: Se hai cliccato su que… -

Oggi, sabato 15 Aprile, gli altri anticipi in calendario: Bologna - Milan alle 15,alle 18 e Inter - Monza alle 20.45 Arrivederci lunedì per i commenti dei restanti match. ......notizie in casa: dopo aver saltato le ultime partite, Victor Osimhen torna tra i convocati. L'attaccante nigeriano sarà dunque disponibile per la sfida di campionato contro l'Hellas, ...I PRECEDENTI - Sfida numero 60 in Serie A tra: 32 vittorie azzurre, 13 gialloblù e 14 pareggi nei 59 precedenti. I partenopei hanno battuto gli scaligeri nelle ultime due gare in ...

UFFICIALE - Convocati Napoli-Verona, c'è Osimhen! Out Gaetano CalcioNapoli24

Roberto "El Pampa" Sosa, ex attaccante del Napoli, ha pubblicato su Instagram un selfie scattato a Vico Equense in compagnia dello storico magazziniere azzurro Tommaso Starace. Ecco l'immagine. Vi ...Scopri dove vedere in diretta la partita Napoli-Verona, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...