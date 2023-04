Napoli-Verona in diretta LIVE: segui lo Streaming Gratis della Serie A (Di sabato 15 aprile 2023) Napoli-Verona Streaming Gratis – Il trentesimo turno di Serie A offre il match Napoli–Verona, dove i ragazzi di Spalletti affronteranno l’organico di Zaffaroni. La partita comincerà alle 18 del 16 aprile, sul campo del Maradona. L’arbitro della sfida sarà La Penna. La squadra di casa è reduce dall’ultima sfida di Champions League, dove gli uomini di Spalletti hanno perso 1-0 con il Milan, seconda sconfitta consecutiva coi rossoneri dopo il 4-0 in campionato. Nel proprio stadio, i partenopei registrano il seguente ruolino di marcia: 11 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con 33 reti segnate e 13 goal subiti. Al momento, il Napoli si trova al primo posto in campionato ed è ad un passo dalla conquista dello Scudetto. A far visita agli ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 15 aprile 2023)– Il trentesimo turno diA offre il match, dove i ragazzi di Spalletti affronteranno l’organico di Zaffaroni. La partita comincerà alle 18 del 16 aprile, sul campo del Maradona. L’arbitrosfida sarà La Penna. La squadra di casa è reduce dall’ultima sfida di Champions League, dove gli uomini di Spalletti hanno perso 1-0 con il Milan, seconda sconfitta consecutiva coi rossoneri dopo il 4-0 in campionato. Nel proprio stadio, i partenopei registrano il seguente ruolino di marcia: 11 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con 33 reti segnate e 13 goal subiti. Al momento, ilsi trova al primo posto in campionato ed è ad un passo dalla conquista dello Scudetto. A far visita agli ...

