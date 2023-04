Napoli-Verona i convocati di Spalletti: Osimhen c’è, out Simeone e Gaetano (Di sabato 15 aprile 2023) Victor Osimhen tra i convocati di Luciano Spalletti per Napoli-Hellas Verona, anticipo di serie A prima della sfida Champions contro il Milan. Il centravanti Victor Osimhen è stato incluso nella lista dei convocati di Luciano Spalletti per la partita di Serie A tra Napoli e Hellas Verona. Non ci sono state sorprese nella lista, sebbene Spalletti debba fare a meno di Ndombele, squalificato, e di Simeone, infortunato. Tuttavia, il tecnico può contare sul resto della squadra al completo, compreso Osimhen, che rientra dopo aver saltato le ultime due partite a causa di un problema muscolare. Lo scontro con il Verona è in programma alle 18:00 allo stadio ... Leggi su napolipiu (Di sabato 15 aprile 2023) Victortra idi Lucianoper-Hellas, anticipo di serie A prima della sfida Champions contro il Milan. Il centravanti Victorè stato incluso nella lista deidi Lucianoper la partita di Serie A trae Hellas. Non ci sono state sorprese nella lista, sebbenedebba fare a meno di Ndombele, squalificato, e di, infortunato. Tuttavia, il tecnico può contare sul resto della squadra al completo, compreso, che rientra dopo aver saltato le ultime due partite a causa di un problema muscolare. Lo scontro con ilè in programma alle 18:00 allo stadio ...

