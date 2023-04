Napoli-Verona finisce senza gol | si rivede Osimhen

(Di sabato 15 aprile 2023)(ITALPRESS) – Pareggio a reti bianche al Maradona tra: la capolista, anche complice l'ampio turnover, non riesce a scardinare la solida difesa del. Rimpianto degli scaligeri che con Ngonge nel recupero sprecano addirittura la chance di vittoria. Turnover importante per gli azzurri in vista della Champions, cone Kvaratskhelia in panchina, e spazio ai giocatori meno impiegati come Oliveira, Demme e Raspadori.a caccia della prima vittoria in trasferta in questo campionato: Zaffaroni scommette sul giovane Abildgaard al debutto da titolare. Pace fatta tra gli ultras e De Laurentiis (come testimoniato dal tweet del presidente poco prima del fischio d'inizio); al Maradona sifinalmente un ambiente disteso dopo la ...

Turnover massiccio per far riposare i big in vista di martedì sera contro il Milan, ma il problema attuale delè l'attacco spuntato: colfinisce 0 - 0. Una gara dall'enorme possesso palla azzurro (quasi l'80%), ma senza fare un solo tiro in porta. Al 73' Spalletti mette dentro anche Osimhen per ...Ilnon va oltre lo 0 - 0 in casa contro il. Con la testa inevitabilmente al ritorno di Champions contro il Milan, non basta nemmeno il ritorno di Osimhen che è entrato al 72' e ha spaccato ..., match delle 18, è finita 0 - 0. Alle 20.45 l'Inter ospita il Monza ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Domenica si riparte alle 12.30 con Lecce - Sampdoria, poi alle 15 Torino - ...

Serie A: Napoli-Verona 0-0, torna Osimhen ma l'Hellas strappa il pari

Come riportato da Hellaslive.it, dei 181 tifosi arrivati allo Stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Verona, solo 23 sono rimasti. Ai veronesi non è stato permesso di esporre lo striscione Hellas Ar ...Meret 6 - Una parata ad inizio gara, poi vive un pomeriggio di grande tranquillità e si limita ad un giro-palla senza pressione. Di Lorenzo 6,5 - Spalletti non rinuncia mai al capitano che in effetti ...