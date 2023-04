Napoli-Verona 0-0 : torna Osimhen ma l'Hellas strappa il pari (Di sabato 15 aprile 2023) Gara sottotono degli azzurri, che fanno turnover pensando al Milan. Il nigeriano rientra al 73' e colpisce una clamorosa traversa Nella 30a giornata di Serie A, il Napoli pareggia 0-0 in casa contro il Verona e vede il vantaggio sulla Lazio seconda scendere a 14 punti, un bottino comunque consistente in chiave scudetto. Spalletti fa ovviamente turnover pensando al ritorno dei quarti di Champions League contro il Milan e la squadra ne risente, creando davvero pochissimo. La buona notizia di giornata è il ritorno di Osimhen, entrato in campo al 73'. Il nigeriano ha dato vivacità e all'87' solo la traversa gli ha negato il gol. Al 91' Ngonge, appena entrato, si divora il gol-vittoria calciando a lato a tu per tu con Meret. TABELLINO RETI: 0-0 il finale Napoli (4-3-3) – Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Olivera, ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 15 aprile 2023) Gara sottotono degli azzurri, che fanno turnover pensando al Milan. Il nigeriano rientra al 73' e colpisce una clamorosa traversa Nella 30a giornata di Serie A, ilpareggia 0-0 in casa contro ile vede il vantaggio sulla Lazio seconda scendere a 14 punti, un bottino comunque consistente in chiave scudetto. Spalletti fa ovviamente turnover pensando al ritorno dei quarti di Champions League contro il Milan e la squadra ne risente, creando davvero pochissimo. La buona notizia di giornata è il ritorno di, entrato in campo al 73'. Il nigeriano ha dato vivacità e all'87' solo la traversa gli ha negato il gol. Al 91' Ngonge, appena entrato, si divora il gol-vittoria calciando a lato a tu per tu con Meret. TABELLINO RETI: 0-0 il finale(4-3-3) – Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Olivera, ...

