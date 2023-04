Napoli-Verona 0-0 | terzo pari di fila in tre anni al Maradona Osimhen rientra e centra una traversa Azzurri distratti dal Milan

(Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 1 minuto0-0. Unevidentemente distratto dal ritorno di Champions contro il, non riesce ad infrangere il muro eretto dalche alconquista un punto d’oro in chiave salvezza. E’ ilanno diche questa partita finisce intà a Fuorigrotta. Invece per la seconda volta quest’anno alcapita di non vincere per due partite consecutive (era successo ad inizio stagione dopo i pareggi con Fiorentina e Lecce). Un risultato che non mette in dubbio il primato degli, ora a +14 sulla Lazio seconda in classifica. Unche, in vista del match decisivo di martedì contro il, ritrova ...

Turnover massiccio per far riposare i big in vista di martedì sera contro il Milan, ma il problema attuale del Napoli è l'attacco spuntato: col Verona finisce 0 - 0. Una gara dall'enorme possesso palla azzurro (quasi l'80%), ma senza fare un solo tiro in porta. Al 73' Spalletti mette dentro anche Osimhen per ... Il Napoli non va oltre lo 0 - 0 in casa contro il Verona. Con la testa inevitabilmente al ritorno di Champions contro il Milan, non basta nemmeno il ritorno di Osimhen che è entrato al 72' e ha spaccato ...

Come riportato da Hellaslive.it, dei 181 tifosi arrivati allo Stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Verona, solo 23 sono rimasti. Ai veronesi non è stato permesso di esporre lo striscione Hellas Ar ...Meret 6 - Una parata ad inizio gara, poi vive un pomeriggio di grande tranquillità e si limita ad un giro-palla senza pressione. Di Lorenzo 6,5 - Spalletti non rinuncia mai al capitano che in effetti ...