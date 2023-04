Napoli-Verona 0-0, Spalletti: “Il ritorno di Osimhen è importante. Scudetto? Mancano 3-4 vittorie” (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo il pareggio arrivata in casa con il Verona per 0-0, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha così parlato ai microfoni di Dazn: “Il Verona si è sempre abbassato, per cui serviva una percentuale di passaggi per trovare il posto libero per l’inserimento. Ma quel buco bisogna andarlo a trovare oggi l’abbiamo fatto poche volte. Serviva una accelerata finale per andare dentro e per finalizzare l’azione”. Così sulla gara di Champions di martedì da giocare col Milan: “Per quella partita serve avere tutto: rimanere in equilibrio, andare a pressarli bene, far girare la palla ed essere squadra in tutto e per tutto. Una qualità che si ha solo se si è una squadra matura. Osimhen? Lui ha molte qualità, quasi tutte, basta buttargli la palla addosso ed ormai è un beniamino del pubblico. Quando entra dà sempre ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo il pareggio arrivata in casa con ilper 0-0, il tecnico delLucianoha così parlato ai microfoni di Dazn: “Ilsi è sempre abbassato, per cui serviva una percentuale di passaggi per trovare il posto libero per l’inserimento. Ma quel buco bisogna andarlo a trovare oggi l’abbiamo fatto poche volte. Serviva una accelerata finale per andare dentro e per finalizzare l’azione”. Così sulla gara di Champions di martedì da giocare col Milan: “Per quella partita serve avere tutto: rimanere in equilibrio, andare a pressarli bene, far girare la palla ed essere squadra in tutto e per tutto. Una qualità che si ha solo se si è una squadra matura.? Lui ha molte qualità, quasi tutte, basta buttargli la palla addosso ed ormai è un beniamino del pubblico. Quando entra dà sempre ...

