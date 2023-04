Napoli-Verona 0-0, Raspadori: “Ci è mancata brillantezza nell’ultimo passaggio” (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo il pareggio casalingo col Verona per 0-0, l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha così parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Da parte nostra è mancato un po’ di ritmo nel far girare palla e trovare le giuste soluzioni. Serviva un po’ di brillantezza nell’ultimo passaggio. Il fatto che loro fossero così chiusi dietro ci ha messo in difficoltà, ma noi abbiamo le qualità per riuscire a giocare contro squadre che giocano così. Come abbiamo sempre fatto, dobbiamo ripartite perché l’entusiasmo c’è e siamo consapevoli dei nostri mezzi”. E ancora: “Posizione in campo? Sono sempre a disposizione e per natura mia mi sento attaccante e a mio agio nelle posizioni centrali del campo: posso ricoprire sia il ruolo di prima punta come quello di giocare più arretrato. Oggi è ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo il pareggio casalingo colper 0-0, l’attaccante delGiacomoha così parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Da parte nostra è mancato un po’ di ritmo nel far girare palla e trovare le giuste soluzioni. Serviva un po’ di. Il fatto che loro fossero così chiusi dietro ci ha messo in difficoltà, ma noi abbiamo le qualità per riuscire a giocare contro squadre che giocano così. Come abbiamo sempre fatto, dobbiamo ripartite perché l’entusiasmo c’è e siamo consapevoli dei nostri mezzi”. E ancora: “Posizione in campo? Sono sempre a disposizione e per natura mia mi sento attaccante e a mio agio nelle posizioni centrali del campo: posso ricoprire sia il ruolo di prima punta come quello di giocare più arretrato. Oggi è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: '#Osimhen regolarmente convocato per il #Verona, è in buone condizioni'+++#SerieA - sscnapoli : ??? #NapoliVerona, la società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo. I tornelli apriranno alle or… - CorSport : ?? STOP #NAPOLI AL MARADONA! Gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 contro l’Hellas #Verona ?? Nel finale entra in cam… - Ansa_ER : Serie A: Napoli-Verona 0-0. Anche il Milan pareggia, 1-1 a Bologna #ANSA - ilmionapoli : Napoli-Verona 0-0, il commento della società: “L’uomo mascherato è tornato” -