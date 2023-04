Napoli - Verona 0 - 0: la traversa ferma Osimhen e Spalletti (Di sabato 15 aprile 2023) Napoli - Termina a reti inviolate l'incontro del Maradona tra Napoli e Verona . Nel primo tempo succede poco, a parte un'autorete di Gaich annullata (offside di Olivera ), mentre nella ripresa ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 aprile 2023)- Termina a reti inviolate l'incontro del Maradona tra. Nel primo tempo succede poco, a parte un'autorete di Gaich annullata (offside di Olivera ), mentre nella ripresa ...

