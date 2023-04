Napoli-Verona 0-0: il tabellino (Di sabato 15 aprile 2023) Napoli-Verona 0-0 (primo tempo 0-0) Marcatori: - Assist: - Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme (19'... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023)0-0 (primo tempo 0-0) Marcatori: - Assist: -(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme (19'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: '#Osimhen regolarmente convocato per il #Verona, è in buone condizioni'+++#SerieA - sscnapoli : ??? #NapoliVerona, la società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo. I tornelli apriranno alle or… - CorSport : ?? STOP #NAPOLI AL MARADONA! Gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 contro l’Hellas #Verona ?? Nel finale entra in cam… - TUTTOJUVE_COM : Napoli - Verona 0-0. Poche emozioni al Maradona - napoligol2014 : Il NAPOLI si conserva i gol per la Champions: 0-0 col VERONA -