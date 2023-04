Napoli-Verona 0-0 | i gialloblù impongono il pari al Maradona

(Di sabato 15 aprile 2023) Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadiosi affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: '#Osimhen regolarmente convocato per il #Verona, è in buone condizioni'+++#SerieA - sscnapoli : ??? #NapoliVerona, la società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo. I tornelli apriranno alle or… - museodiemozioni : Io penso solo a Napoli Verona di sabato - EMIGOAL : RT @tuttosport: ? Il #Napoli inciampa ancora al Maradona: 0-0 contro il #Verona. Gli azzurri non vincono in casa da un mese: dopo la sconf… - sscalcionapoli1 : Neanche Osimhen (in campo nel finale) abbatte il muro Verona: Napoli fermato 0-0 al Maradona… -

... presidente del, ha finalmente fatto pace con la parte della tifoseria che lo aveva contestato per il prezzo dei biglietti. Prima del match con ilc'è stato un ...Il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie ...Commenta per primo Di seguito i principali episodi da moviola di, match in programma oggi alle 15 allo Stadio Diego Armando Maradona die valevole per la 30esima giornata di Serie A.è visibile in TV e streaming su Dazn . ...

Diretta Napoli - Verona (0-0) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Metabolizzata la sconfitta in Champions League contro il Milan, il Napoli torna in campo con il Verona nell'anticipo della 30esima giornata di serie A aspettando il ritorno dei quarti di ...La gara tra Napoli ed Hellas Verona si giocherà dalle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona, giornata di Serie A valida per 30^esimo turno. Napoli-Hellas Verona 0-0: al Maradona risultato ...