Napoli-Verona 0-0 | frenata degli azzurri

(Di sabato 15 aprile 2023), 15 apr. (Adnkronos) -delal Maradona contro il. La squadra di Spalletti, che ha messo in atto un ampio turnover in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Milan, non va oltre lo 0-0 contro la formazione di Zaffaroni e sale a 75 punti, a +14 sulla Lazio seconda, mentre ilsi porta a 23 punti a -3 dallo Spezia quart'ultimo. LA PARTITA - Per la sfida del Maradona, Spalletti dopo il ko in Champions con il Milan opta per il tridente Politano-Raspadori-Lozano. In campo da titolari anche Demme, Juan Jesus e Olivera. Zaffaroni, invece, si affida alla coppia Lasagna-Gaich con Duda a supporto. Prima da titolare in mediana per Abildgaard. Glidominano il possesso palla ma faticano a trovare spazi nella prima ...

Turnover massiccio per far riposare i big in vista di martedì sera contro il Milan, ma il problema attuale delè l'attacco spuntato: colfinisce 0 - 0. Una gara dall'enorme possesso palla azzurro (quasi l'80%), ma senza fare un solo tiro in porta. Al 73' Spalletti mette dentro anche Osimhen per ...Ilnon va oltre lo 0 - 0 in casa contro il. Con la testa inevitabilmente al ritorno di Champions contro il Milan, non basta nemmeno il ritorno di Osimhen che è entrato al 72' e ha spaccato ...19.54 Anticipo Serie A,- H.0 - 0 Ilrimaneggiato fermato sul pari Partenopei al timone delle operazioni fino alla trequarti, ma la difesa gialloblù non vacilla. Poche emozioni, si fa notare Lasagna con ...

Serie A: Napoli-Verona 0-0, torna Osimhen ma l'Hellas strappa il pari - Sportmediaset Sport Mediaset

Pareggio a reti bianche al Maradona tra Napoli e Verona: la capolista, anche complice l’ampio turnover, non riesce a scardinare la solida difesa del Verona. Rimpianto del Verona che con Ngonge nel rec ...(Adnkronos) – Frenata del Napoli al Maradona contro il Verona. La squadra di Spalletti, che ha messo in atto un ampio turnover in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League c ...