Napoli, turnover per Spalletti: 6 cambi in vista del Verona (Di sabato 15 aprile 2023) L'infrasettimanale legato alle coppe europee targate UEFA ha avuto in programma molteplici partite, tutte importanti dato che si giocavano i quarti di finale. La Champions League si è giocato il derby italiano tra Milan e Napoli, vinto dai rossoneri grazie alla rete di Ismael Bennacer, decisiva e che vede gli uomini di Stefano Pioli più vicini alle semifinali. Gli azzurri hanno perso anche il 2° round con il Diavolo ma il ritorno deve essere decisivo al contrario. Lobotka e Bennacer in Milan-Napoli – @livephotosport Luciano Spalletti dovrà assolutamente trionfare con almeno 2 reti di scarto per ribaltare il risultato dell'andata giocata a San Siro. Punto fondamentale sarà anche il pubblico del Maradona, impazienti di vedere i propri beniamini protagonisti in campo europeo. Prima di quella serata, però, c'è una partita di Serie A ...

