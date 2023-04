Napoli: trovati con la droga aggrediscono la Polizia, arrestati (Di sabato 15 aprile 2023) un 34enne e un 20enne per droga e resistenza a Pubblico Ufficiale Giovedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Agostino alla Zecca hanno notato un uomo che, dopo aver parcheggiato un motociclo, alla loro vista, ha gettato una busta in un secchio per poi entrare in uno stabile. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di due cellulari e 255 euro; inoltre, hanno recuperato la busta in cui hanno rinvenuto 20 dosi contenenti circa 38 grammi di marijuana. In quel momento, un altro uomo si è avvicinato agli agenti ed ha iniziato ad inveire contro di loro per poi aggredirli fisicamente ma, non senza difficoltà e con il supporto di un’altra volante, quest’ultimo è finto con le manette ai polsi e trovato in possesso di un coltello a serramanico della ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 15 aprile 2023) un 34enne e un 20enne pere resistenza a Pubblico Ufficiale Giovedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Agostino alla Zecca hanno notato un uomo che, dopo aver parcheggiato un motociclo, alla loro vista, ha gettato una busta in un secchio per poi entrare in uno stabile. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di due cellulari e 255 euro; inoltre, hanno recuperato la busta in cui hanno rinvenuto 20 dosi contenenti circa 38 grammi di marijuana. In quel momento, un altro uomo si è avvicinato agli agenti ed ha iniziato ad inveire contro di loro per poi aggredirli fisicamente ma, non senza difficoltà e con il supporto di un’altra volante, quest’ultimo è finto con le manette ai polsi e trovato in possesso di un coltello a serramanico della ...

