Napoli, torna il sereno: pace fatta fra gli ultras e De Laurentiis (Di sabato 15 aprile 2023) Il Napoli si prepara ad affrontare l’Hellas Verona nella gara valida per il trentesimo turno di Serie A, inaugurato dalla vittoria della Cremonese sull’Empoli. Il mese di aprile, denso di impegni cruciali, dirà molto a proposito del futuro dei partenopei, a poche vittorie di distanza dalla conquista del terzo Scudetto della propria storia e alle prese con i quarti di finale di Champions League contro il Milan. Non sono molte le gare che ci separano dalla fine della stagione calcistica e il Napoli, protagonista assoluto della Serie A, nelle prossime settimane, dovrà fronteggiare importanti impegni, uno su il ritorno dei quarti di Champions League contro il Milan. L’1-0 dei rossoneri all’andata lascia i conti aperti ma al Maradona i partenopei avranno bisogno del miglior Osimhen per ribaltare il risultato, tenendo conto delle assenze pesanti di Kim e ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 15 aprile 2023) Ilsi prepara ad affrontare l’Hellas Verona nella gara valida per il trentesimo turno di Serie A, inaugurato dalla vittoria della Cremonese sull’Empoli. Il mese di aprile, denso di impegni cruciali, dirà molto a proposito del futuro dei partenopei, a poche vittorie di distanza dalla conquista del terzo Scudetto della propria storia e alle prese con i quarti di finale di Champions League contro il Milan. Non sono molte le gare che ci separano dalla fine della stagione calcistica e il, protagonista assoluto della Serie A, nelle prossime settimane, dovrà fronteggiare importanti impegni, uno su il ritorno dei quarti di Champions League contro il Milan. L’1-0 dei rossoneri all’andata lascia i conti aperti ma al Maradona i partenopei avranno bisogno del miglior Osimhen per ribaltare il risultato, tenendo conto delle assenze pesanti di Kim e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucabianchin7 : La formazione del #Milan per #BolognaMilan ??De Ketelaere torna titolare dopo più di 40 giorni ??nuova chance da ti… - sium_g : @vampiwinx @Spina14_acm Ma stai zitto e torna a ruzzolare nel fango di Napoli che il calcio non fa per te - CaBa19_ : @ADeLaurentiis Napoli torna Campione?? - napolipiucom : Napoli, De Laurentiis: foto con gli ultras, pace fatta. Il Maradona torna infuocato #DeLaurentiis #napoli #Ultras… - taraabtismo : @oblivious0110 @supersonico1986 Non so, non li seguo. Io quest'anno nonostante fin dall'inizio robe strane tipo Hat… -