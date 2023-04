Napoli, Spalletti sbatte contro il Verona: il dato positivo contro le squadre di bassa classifica (Di sabato 15 aprile 2023) Una vera e propria impresa quella dell’Hellas Verona che è riuscita a fermare la capolista in trasferta. Finisce 0 a 0 la sfida del Maradona contro il Napoli: un punto d’oro per la squadra di Zaffaroni per quanto riguarda la zona salvezza. Ai partenopei non cambia molto il pareggio: il vantaggio dalla seconda squadra è ancora di ben 14 punti. Stadio Diego Armando Maradona, Napoli @livephotosport In una stagione fino a questo momento perfetta, il Napoli nelle ultime 3 partite ha subito una battuta d’arresto: prima la pesante sconfitta contro il Milan in campionato a cui è seguita la sconfitta contro i rossoneri in Champions League: la sesta sconfitta in questa stagione mentre invece quello ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 15 aprile 2023) Una vera e propria impresa quella dell’Hellasche è riuscita a fermare la capolista in trasferta. Finisce 0 a 0 la sfida del Maradonail: un punto d’oro per la squadra di Zaffaroni per quanto riguarda la zona salvezza. Ai partenopei non cambia molto il pareggio: il vantaggio dalla seconda squadra è ancora di ben 14 punti. Stadio Diego Armando Maradona,@livephotosport In una stagione fino a questo momento perfetta, ilnelle ultime 3 partite ha subito una battuta d’arresto: prima la pesante sconfittail Milan in campionato a cui è seguita la sconfittai rossoneri in Champions League: la sesta sconfitta in questa stagione mentre invece quello ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “In questo momento dobbiamo essere tutti compatti e uniti per l’amore di Napoli e del Napoli. Trovo inc… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: '#Osimhen regolarmente convocato per il #Verona, è in buone condizioni'+++#SerieA - anperillo : ?? Per nulla snaturato dall’ampio turnover scelto da #Spalletti, il #Napoli avrebbe meritato la vittoria, anche se a… - rinomns : @tancredipalmeri il Napoli deve stare attento perche i punti glieli ridanno e spalletti è al capolinea - lucasarachelli : RT @anperillo: ?? Per nulla snaturato dall’ampio turnover scelto da #Spalletti, il #Napoli avrebbe meritato la vittoria, anche se allo scade… -