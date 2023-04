Napoli, Spalletti: «Osimhen ha portato una ventata di entusiasmo» (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, dopo il pareggio dei campani contro l’Hellas Verona per 0-0 Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Napoli contro il Verona. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Loro si sono sempre abbassati, quindi per forza devi avere una percentuale di passaggi corti alta per trovare il varco giusto. Il buco giusto, però, oggi lo abbiamo visto poche volte». POSSESSO – «Il possesso va fatto con equilibrio, né veloce né lento. Quando vedi la possibilità dell’inserimento, allora devi essere veloce. Vanno scelte bene le cose e accorgersi dove bisogna scalare lo spazio». FINALE – «Per andare a fare quella partita, bisogna essere squadra in tutto. Una qualità che si ha solo essendo maturi e continui nell’atteggiamento. Non serve solo col Milan ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole del tecnico del, Luciano, dopo il pareggio dei campani contro l’Hellas Verona per 0-0 Lucianoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio delcontro il Verona. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Loro si sono sempre abbassati, quindi per forza devi avere una percentuale di passaggi corti alta per trovare il varco giusto. Il buco giusto, però, oggi lo abbiamo visto poche volte». POSSESSO – «Il possesso va fatto con equilibrio, né veloce né lento. Quando vedi la possibilità dell’inserimento, allora devi essere veloce. Vanno scelte bene le cose e accorgersi dove bisogna scalare lo spazio». FINALE – «Per andare a fare quella partita, bisogna essere squadra in tutto. Una qualità che si ha solo essendo maturi e continui nell’atteggiamento. Non serve solo col Milan ...

